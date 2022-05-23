Изменят ли ассортимент и цены возвращающиеся западные бренды

В подмосковном городе Химки демонтировали символ американского ресторана быстрого питания, остался только бетонный столб, на котором прежде была буква "М". Сеть закусочных, права на которую 19 мая купил российский бизнесмен, возобновит работу под видоизмененным названием, с небольшими переменами в меню.

Возвращаются в Россию и другие западные бренды, заморозившие свое присутствие с марта, но платившие зарплату сотрудникам и покрывавшие аренду торговых площадей. Их магазины сохраняют фирменные цвета и оформление.

Низвержение знаменитого логотипа в Химках бывшие клиенты снимали со всех возможных ракурсов, а просмотрели сотни тысяч раз. Уходя насовсем, McDonald's продает свои кафе другим владельцам, но забирает бренд.

Когда огромные стелы с желтой буквой начали ставить возле первых придорожных точек американского общепита, у сотрудников появился розыгрыш для новичков: их убеждали в том, что нужно будет не только каждый день убираться в зале, но и раз в месяц забираться на самый верх. Теперь отмывать бренд больше негде – от рекламы остался только столб.

Что на нем появится теперь, неизвестно. Но точно что-то непохожее. Похожим, скорее всего, останется меню: почти все сырье для зарубежных сетей общепита поставляют отечественные предприятия. А рецептуру от сотрудников 850 кафе никто не скрывал.

"Надо отдать им должное, они с самого начала говорили, что для них важно сохранить трудовой коллектив. Все точки будут открыты, условие такое – чтобы сохранить все гарантии для тех людей, которые многие годы работали в этой сети общепита", – заявил Виктор Евтухов, заместитель министра промышленности и торговли РФ.

Бренд без следа забирают далеко не все. Кто-то переводит его на кириллицу – тут и узнаваемость стопроцентная, и авторские права не страдают.

Второй путь – уйти, чтобы остаться. Это когда вывеска становится другой, но не узнать ее трудно. Так, после продажи польским консорциумом целого пакета брендов китайцам Reserved стал Re, Cropp – Cr. А магазины остались. И, по крайней мере, сегодня – с теми же ценами, что до закрытия. Вместе со сменой владельца, считают эксперты, изменится и сырье. Но ценовой сегмент и контроль качества постараются сохранить.

"Покупатель заинтересован в том, чтобы сохранить максимально аудиторию. Я не исключаю, что тот же Flo может производить какие-то линейки Reebok, очень похожие на Reebok. по дизайну, но не писать на них Reebok, а писать на них Flo и поставлять их в Россию, если Reebok такой вариант согласует", – говорит руководитель Агентства по исследованию розничной торговли и потребительского рынка МСихаил Бурмистров.

По неофициальным оценкам, торговую сеть Reebok в России турецкие бизнесмены купили за полмиллиарда рублей. А стоила она – по оценкам – полтора. McDonald's от закрытия бизнеса уже потерял 127 миллионов долларов. Мощности финского Valio теперь тоже займет российский бизнес.

"Я думаю, что финны – немного времени пройдет – будут очень сожалеть об этом шаге. Они утверждали: у нас развитая рыночная экономика, правила всемирной торговли – это святое. И в жесткой форме заставили все компании, все предприятия все бизнесы покинуть Россию", – отметила Валентина Матвиенко, председатель Совета федерации РФ.

"Продают они очень задешево. Потому что они оказались в таком положении, когда много денег за свои бренды они не возьмут. Те страны, у которых нет проблем с проведением платежей в Россию, и будут занимать здесь ниши. Это китайцы, это любая другая нейтральная страна, которая может рассчитываться с Россией", – подчеркнул Дмитрий Голубовский, аналитик по финансовому рынку.

Освободившиеся площади точно найдут своего арендатора. Турецкий бизнес уже присматривается к трем миллионам квадратных метров в торговых центрах России. Переговоры идут с апреля.

"Российские бренды начинают проявлять активность. Будут турецкие коллеги отзывчивее, быстрее и качественнее вести переговоры – они могут часть этого рынка поглотить. Это не значит, что у них эта дорога инвестиционная будет выстелена красными дорожками. Это не так, это будет конкурентная борьба", – уверен Дмитрий Москаленко, президент Российского совета торговых центров.

Такие же переговоры начаты с Индией, Ираном и Китаем, который, как известно, может произвести вообще все потребительские товары и давно избавился от клейма "китайского качества". Уходящим компаниям, впрочем, оставляют окно возможностей. Тот же McDonald's, по некоторым данным, сможет выкупить бизнес обратно, если когда-то захочет вернуться.

"На начальных этапах российское правительство, московское правительство оказывало помощь, создавало очень благоприятные условия для работы на нашем рынке. Сейчас никто не будет предоставлять таких льгот. И надо будет в жесткой конкуренции завоевывать свое место", – заявил Анатолий Аксаков, председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку.

Восстановить работу крупнейших сетей в обновленном виде, по оценкам аналитиков, возможно уже в этом году. А для тех, кому лейбл дороже всего, всегда есть параллельный импорт.

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