Новый логотип преемника McDonald's: источники вдохновения найдены

В интернете активно обсуждают логотип новой сети фастфуда, которая заменит McDonald's. Как сообщает пресс-служба компании, символами ресторанов быстрого питания стали желтые палочки и оранжевый круг, сложенные в стилизованную букву "М" на зеленом фоне (таким образом неизвестное пока название сети точно будет начинаться на "М"), которые символизируют главные блюда фастфуда – картофель фри и котлету. Скоростной разработкой логотипа занималось известное российское агентство "Родная речь", и рекламная компания с ним запускается уже сегодня, 9 июня.

Ведущее российское СМИ о рекламе Sostav, опубликовало статью об этом важнейшем в мире брендинга событии, и в комментариях к ней тут же стали обсуждать новый логотип. У многих читателей заявленные "кружок и две палочки" не ассоциируются с бургером и картошкой фри. Кто-то увидел в этом изображении "очень маленькую котлету, выпавшую из двух гигантских булок". А кто-то и вообще – "человечка, поскользнувшегося на мокром полу".

Начали искать и источники вдохновения создателей лого "экс-Макдональдса". И эти источники были найдены. Профессиональные комментаторы сразу же определили, что новая эмблема по конфигурации и наклону очень похожа на логотип всемирной сети отелей Marriott, а сам вид символов практически идентичен лого латвийского маркетплейса Joom.

На специализированных каналах в Telegram также уже нашли аналоги нового логотипа – пользователи видят его сходство с фирменным стилем сети украинских бензоколонок WOG, а также сингапурского фастфуда MOS Burger. А отдельным комментаторам символ главной российской сети общепита напоминает даже "новую" пирамидку бренда Adidas.

Компания McDonald’s заявила об уходе из России после начала военной спецоперации на Украине. В мае стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания купил давний франчайзи мирового концерна Александр Говор.