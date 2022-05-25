Басурин: на севере ДНР идут бои, там же – ощутимое продвижение

На севере Донецкой Народной Республики идут активные бои. Там же происходит ощутимое продвижение на позиции украинской армии, отметил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Басурин признался, что силы донецкой Народной милиции ввели противника в заблуждение: ударили там, где он не ожидал. В районе Северодонецка и границы, которая идет на Красный Лиман, Ямполь и с выходом на Славянск у вооруженных сил Украины (ВСУ) не было массированной обороны.

"Там идут самые активные боевые действия и самое серьезное продвижение, что вынуждает противника освобождать населенные пункты без сопротивления и уходить в сторону Артемовска и Славянска", – подчеркнул в эфире телеканала "Россия 1" Эдуард Басурин.

Активные наступательные действия против ВСУ возобновились в районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана с 23 мая, заявлял ранее замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов. Эдуард Басурин также добавил, что тяжелые бои идут в районе Авдеевки, Горловки, Марьинки и Новомарьинки.

С февраля 2022 года освобождены уже 219 намеленных пунктов на территории ДНР.

Донецкая и Луганская Народные Республики обратились за помощью к России, чтобы сорвать наступление Киева на их территорию после отказа президента Украины Владимира Зеленского выполнять мирные Минские соглашения и желания покончить с Донбассом силой. Москва 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Среди ее целей – защита мирного населения Донбасса от артиллерийских и ракетных ударов со стороны подконтрольных Киеву формирований, проведение демилитаризации и денацификации Украины.

25 мая начал работать в обычном режиме самый крупный порт на побережье Азовского моря – Мариуполь. Ранее сдались в плен 2439 украинских боевиков и националистов, скрывавшихся в подвалах "Азовстали" рядом с районом порта.

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