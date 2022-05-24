Шойгу: спецоперация на Украине будет продолжаться до достижения всех ее целей

Специальная военная операция будет продолжена до тех пор, пока не будут достигнуты все цели, и помешать этому Запад не сможет. Это подчеркнул Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны стран ОДКБ, передает медиаплатформа "Смотрим".

Министр отметил, что Россия сделала все, чтобы избежать столкновения. В условиях, когда НАТО почти четверть века неуклонно расширялось на восток. Москва предложила совместно выработать гарантии безопасности. Но получила отказ. При этом Запад вооружал и натаскивал украинскую армию, обучая в том числе методам террористов, которые Киев затем использовал против собственного народа.

По словам Шойгу, Запад, снабдивший киевский режим летальным оружием, ведет широкомасштабную кампанию по дезинформации относительно причин кризиса. На Украину направлено более шести тысяч иностранных наемников.

Российские военные делают все, чтобы сберечь жизни граждан и инфраструктуру. Это замедляет темпы наступления, но российские вооруженные силы идут на это сознательно.

Для ОДКБ важны совместные усилие по отражению возможных угроз и поддержанию боеспособности армий шести государств, напомнил Сергей Шойгу. При этом, заявил он, Россия продолжит оказывать союзникам всю необходимую помощь.

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