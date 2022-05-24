Шойгу объяснил замедление наступления на Украине

Низкие темпы российского наступления на Украине объяснил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что наступление замедляется сознательно, чтобы избежать жертв среди населения и дать возможность мирным жителям эвакуироваться.

Для этого объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры для выхода жителей из окруженных населенных пунктов, подчеркнул Шойгу на заседания совета министров обороны ОДКБ в Москве. Сергей Шойгу отметил, что в отличие от украинской армии российские подразделения не наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители. Выявленные огневые позиции и военные объекты противника поражаются высокоточным оружием, заверил он.

Несмотря на давление и поддержку Киева со стороны Запада, Россия продолжит спецоперацию на Украине, заверил 24 мая 2022 года министр обороны России. Заседание совета министров Организации договора о коллективной безопасности в режиме видеоконференции транслировали телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

По словам Сергея Шойгу, несмотря на санкции, Россия продолжит специальную военную операцию на Украине до полного выполнения всех задач.

Специальная военная операция России на Украине была начата 24 февраля 2022 года после усиления артиллерийских и ракетных ударов Киева по городам Донбасса. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский публично отказался от выполнения мирных Минских соглашений и заявил о желании Киева получить в свои руки оружие массового уничтожения. Среди целей России на Украине демилитаризация, денацификация Украины и защита мирного населения Донбасса. В ходе операции российские войска получили документы о подготовке Киевом наступления на республики Донбасса, а также планы атак на Крым. Также в руки российских военных попали документы о разработке на Украине биологического оружия.

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