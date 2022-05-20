Лавров: наши опасения стопроцентно подтверждаются

Все опасения России по поводу того, что Запад пытался сделать из Украины, стопроцентно подтверждаются. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с малийским коллегой​​​, трансляцию вела медиаплатформа "Смотрим".

Государственный деятель рассказал, что друзьям из Мали подробно напомнили о том, что происходило на Украине в течение последних долгих лет. Сергей Лавров снова напомнил о причинах, по которым Россия начала спецоперацию. По словам министра, другого выхода не было.

Сергей Лавров заявил, что все задачи, поставленные российским президентом, будут выполнены. Речь идет о защите на Украине мирных граждан, недопущении создания киевским режимом прямых угроз безопасности нашей страны.

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