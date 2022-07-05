Цель – сберечь людей: призывников не направляют в зону спецоперации

Как передает РИА Новости, призывников не направляют в зону боевых действий. Сергей Шойгу отмечает, что сохранение жизни и здоровья подчинённого личного состава и безопасность мирного населения являются главными приоритетами в ходе проведения спецоперации на Украине.

Глава Минобороны РФ рассказал, что российские военные оказывают всестороннюю помощь населению освобожденных городов, обеспечивая мирную жизнь на подконтрольных территориях, передает ТАСС.

Проведение специальной военной операции продолжится до полного выполнения задач.