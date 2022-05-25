Пять иностранных судов вышли из разминированного порта Мариуполя

Сразу пять иностранных кораблей вышли из порта Мариуполя, который был разминирован российскими военными. Кроме того, специалисты Черноморского флота убрали затопленный украинский сторожевик, которым ВСУ пытались перегородить фарватер. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Полное выступление дипломата опубликовано на медиаплатформе "Смотрим".

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что порт Мариуполя работает в обычном режиме.

24 мая начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев сообщил о выходе из порта Мариуполя пяти иностранных судов. Впрочем, в гаванях Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного и Мариуполя все еще остаются заблокированы около 75 кораблей других государств.

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