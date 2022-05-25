МИД РФ: предложения Италии об урегулировании на Украине сложно воспринимать всерьез

Планы по урегулированию кризиса на Украине, предложенные итальянской стороной, трудно воспринимать всерьез, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как заявила Захарова в ходе брифинга, который транслировали телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим", в российском внешнеполитическом ведомстве этого плана не видели – о нем известно только по сообщениям СМИ.

"Мне очень много вопросов поступило от итальянских журналистов за эти дни, и мне было перед ними неловко (…), потому что, вы не поверите, вот эта самая инициатива, некий план не был нам передан, – указала представитель МИДа. – Есть у нас только информация из СМИ о неком плане, который министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо направил в ООН".

Ранее об этих же предложениях итальянской стороны высказался замглавы Совбеза РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев. Он также отметил, что эти планы не учитывают сегодняшние реалии. Он назвал их "потоком сознания европейских графоманов".

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин обозначил ее главную цель: это защита мирного населения Донбасса, которое восемь лет страдало от преступлений киевского режима.

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