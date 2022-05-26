Пушилин: операцию на севере ДНР нужно ускорить из-за ситуации с водоснабжением

Войска ДНР и РФ должны ускорить ход операции на севере ДНР, чтобы иметь возможность восстановить водоснабжение Донецка, Макеевки, Горловки и, вероятно, других населенных пунктов, по гидроузлам которых ВСУ могут нанести удары в ближайшее время.

Об этом заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Противник при первой возможности перекрыл поставки воды, — напомнил он. — С учетом того, что еще шесть подъемов, шесть участков опасных на протяжении там к Славянску находятся, то нам нужно ускоряться".

Глава ДНР пояснил, что восстановить водоснабжение необходимо до начала холодов, чтобы ситуация не усугубилась в результате промерзания водных коммуникаций.

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