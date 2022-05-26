Израиль отказал США в поставке противотанковых ракет на Украину

Израиль не разрешил поставки на Украину противотанковых ракет Spike, произведенных на заводе в Германии. Ранее с такой просьбой к властям Израиля обратился американский Белый дом.

Портал "Аксиос" сообщает, что ракеты Spike выпускаются в Германии по израильским лицензиям и технологиям, поэтому на их экспорт требуется разрешение Тель-Авива.

Израиль подтвердил, что будет поставлять Украине только нелетальное оружие, пишет ТАСС.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.