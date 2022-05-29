Поставки немецкого оружия Киеву сократились до минимума

Немецкое правительство до минимума сократило поставки оружия Украине за последние девять недель. Об этом сообщается в воскресном выпуске газеты Welt, журналисты ссылаются на документы, которые имеются в их распоряжении, передает телеканал "Россия 24".

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По информации издания, канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывается поставлять танки и бронетранспортеры, ссылаясь на некие соглашения с союзниками по НАТО. Кроме того, Берлин больше не передает Киеву и легких вооружений. Всего с марта Германия направила на Украину несколько тысяч противотанковых мин, а также запчасти для пулеметов, рации и детонаторы.