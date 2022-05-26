CNN извинился за ошибку о представителях Китая

Телеканал CNN извинился за ошибочное сообщение, которое он распространил в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. Ссылаясь на конгрессмена Майкла Маккола, СNN рассказал зрителям, что китайская делегация не стала аплодировать выступлению президента Украины Владимира Зеленского.

Как выяснилось позднее, представители КНР во время речи Зеленского вели переговоры с главой Международного энергетического агентства Фатихом Биролем, пишет РИА Новости.

Майкл Маккол в эфире показал фото, на котором якобы китайская делегация сидит в окружении аплодирующих участников форума.

Как заявил директор по связям с общественностью азиатско-тихоокеанского бюро CNN, проведенная проверка показала, что на фотографии запечатлены премьер-министр Вьетнама Ле Минь Кхай и его сопровождение.

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