Зачем Украина Шольцу? Медведев дал ответ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поддерживает президента Владимира Зеленского в конфликте с Россией, поскольку Берлину выгодно, чтобы Украины не было на карте как государства, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что Шольц, которого украинский посол в Германии Андрей Мельник обозвал "обиженной ливерной колбасой", "подпел" Зеленскому.

"Носитель гордого колбасного титула заявил, что Германия не примет "навязанный Россией мирный договор" и в этом с Украиной солидарна", – напомнил Медведев в Telegram-канале.

"Зачем Украина Шольцу?" – задался вопросом заместитель председателя Совбеза РФ. И сам же на него ответил: "Польско-прусскому союзу… очень выгодно, если Украины как государства на карте не будет. Зато останутся плохо лежащие заводы, поля, шахты, стратегическое пространство и человеческий ресурс".

Медведев добавил, что такие рассуждения уже звучали на немецком языке в конце 1930-х годов, и известно, чем это закончилось.

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