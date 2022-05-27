Британская идея подрывает позиции ЕС

Если информация о том, что премьер Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать международный альянс, правда, то это такой "междоусобчик", затеянный с целью подорвать позиции Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что ЕС является общеевропейским объединением, которое сама Великобритания покинула.

Вместе с тем представитель Кремля отметил, что, при всем уважении к изданию Corriere Della Sera, которое и сообщило об инициативе Джонсона, к этому надо относиться как к информации СМИ, а не к первоисточнику, подвергать сомнению и перепроверять.

"Мы не знаем, насколько это достоверная информация, поэтому будем дальше следить", – сказал Песков, отвечая на соответствующие вопросы журналистов. Его высказывания приводит РИА Новости.

По информации Corriere Della Sera, Джонсон предложил Зеленскому создать международный альянс, который мог бы стать альтернативой ЕС. А войти в него, кроме Украины и Великобритании, могут, например, Польша, страны Прибалтики, возможно Турция. Украинский президент пока на предложение не отметил.

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