Запорожские базы и другие военные объекты станут российскими

Украинские военные объекты в Запорожской области должны быть переданы Вооруженным силам России. Об этом заявил заместитель начальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.

Такое намерение государственный деятель объяснил тем, что Украине любые военные объекты на территории Запорожской области больше не нужны. "Здесь будет Россия", — отметил Селиванов.

Заместитель начальника ГУ МВД обратил внимание на то, что большое внимание российских войск будет направлено на защиту жителей освобожденных территорий. По словам Алексея Селиванова, для этого и понадобятся запорожские базы и военные объекты, сообщает ТАСС.

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