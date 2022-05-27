Путин поддержал введение новой знаменательной даты

Президент России Владимир Путин поддерживает инициативу объявить 29 мая Днем Евразийского экономического союза. Российский лидер считает, что новая знаменательная дата символизирует общность и приверженность интеграции народов ЕАЭС. Об этом Путин заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Трансляцию мероприятия вела медиаплатформа "Смотрим".

Документ о создании ЕАЭС в этот день восемь лет назад. По оценке президента России, за эти годы Евразийский союз достиг значительных успехов в формировании единого экономического пространства. Страны-участницы повысили эффективность рынков товаров, услуг, капиталов, рабочей силы.

Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия прошли большой путь, отметил Путин, граждане этих стран ощутили на себе пользу от "эффективного и влиятельного регионального экономического организма".

В 2021 году объем товарооборота в ЕАЭС вырос на треть и составил 72,6 миллиардов долларов.

Для беспроблемной работы внутри ЕАЭС, заключил Путин, снимаются барьеры и ограничения. За два последних года снято 30 инструкций и приказов, мешавших свободному движению товаров, услуг, финансов и рабочей силы.

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