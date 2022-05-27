Роспотребнадзор: учения в Красноярске не связаны с оспой обезьян

Роспотребнадзор прокомментировал информацию об учениях по борьбе с инфекциями, которые прошли в красноярском аэропорту. Как сообщалось ранее, появилась информация, что мероприятия были связаны с оспой обезьян.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, тактико-специальные учения были проведены для предотвращения завоза и распространения холеры.

Пресс-служба воздушной гавани распространила уточненную информацию о мероприятиях в аэропорту Красноярска им. Д.А. Хворостовского. По легенде учений, на прибывшем самолете был выявлен больной с особо опасной инфекцией. Был проведен сбор эпидемического анамнеза, а также медицинский осмотр. У пострадавшего установлен предварительный диагноз – "холера", рассказали в пресс-службе ведомства. Отмечается, что распространенное ранее сообщение не соответствует действительности.

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