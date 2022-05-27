В РПЦ прокомментировали решение УПЦ

Спикер РПЦ Владимир Легойда прокомментировал решение УПЦ. Ранее она объявила о своей независимости.

Легойда обратил внимание на то, что в адрес РПЦ не поступало обращений от УПЦ. В связи с этим они не могут реагировать на информацию, получаемую из СМИ.

Владимир Легойда указал на то, что УПЦ находится в очень тяжелом положении. Она испытывает давление со стороны властей, СМИ, раскольников, националистически настроенных представителей общественности.

Спикер РПЦ в своем Telegram-канале написал, что в сложившейся ситуации было бы безответственно входить в детальное комментирование решений, принимаемых в самоуправляемой УПЦ.