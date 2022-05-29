Украинская православная церковь не отделилась от Русской

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не заявляла об изменении своего статуса или отделении от Русской православной церкви (РПЦ), указал глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Наоборот, в очередной раз она подтвердила, что обладает статусом независимости и самостоятельности, который был дан ей еще в 1990 году", – разъяснил митрополит журналистам после заседания Священного синода РПЦ, которое состоялось 29 мая.

Священнослужитель обратил внимание на необходимость понимания контекста, в котором проходил Собор УПЦ. Он отметил, что на церковь оказывается давление, пишет РИА Новости.

Священный синод РПЦ на своем заседании выразил сожаление в связи с тем, что ряд епархий канонической УПЦ прекратил поминать патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Решения Собора канонической УПЦ от 27 мая РПЦ намерена изучить на предмет соответствия церковному уставу и грамоте святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II от 27 октября 1990 года, которая определяет ее статус.