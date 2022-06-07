Синод РПЦ обсудит статус крымских епархий

В Москве сегодня открылось заседание священного синода Русской православной церкви под руководством патриарха Кирилла. В частности, собравшиеся обсудят статус епархий в Крыму после того, как каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) провела свой собор.

27 мая на соборе УПЦ приняли изменения в устав, согласно которым была объявлена полная самостоятельность и независимость Украинской православной церкви. Также собор УПЦ выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла относительно спецоперации на Украине.

Священный синод Русской православной церкви постановил изучить решения собора УПЦ на предмет соответствия церковному уставу и патриаршей грамоте о ее самостоятельности.

Между тем, Симферопольская и Крымская, Феодосийская, Донецкая, Луганская, Горловская и Славянская, Ровеньковская и Свердловская, а также Джанкойская епархии УПЦ заявили о решении остаться под омофором Патриарха Московского и всея Руси.