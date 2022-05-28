Европейский план идеален лишь на бумаге

Европа нашла еще один способ обрести энергонезависимость. Нет, это не солнечные фермы в Сахаре и не гигантский газопровод через половину Африки. В дело должны пойти старые, добрые ветрогенераторы. Германия, Дания, Бельгия и Нидерланды договорились десятикратно увеличить выработку ветровой энергии в Северном море.

Четыре страны Евросоюза планируют усеять акваторию установками, которые в общей сложности будут вырабатывать до 150 гигаватт энергии. Цифры внушительные. Такой мощности хватило бы для электроснабжения 230 миллионов европейских домов. И это еще не все! Зеленую энергию хотят использовать для производства водорода и зеленого топлива для тяжелой промышленности и транспорта. На бумаге план выглядит идеально. Тут вам и борьба с глобальным потеплением, и европейская энергонезависимость от российских углеводородов. Правда, удовольствие получается недешевым — проект переваливает за 300 миллиардов евро.

"Себестоимость самих ветрогенераторов (об этом часто забывают) очень высока, а энергия эта отнюдь не дешевая. Она не может конкурировать с природным газом и нефтью. В результате то, что мы сейчас имеем, это реальное экономическое самоубийство Европейского союза", — прокомментировал гендиректор "Инфотек-Терминал", член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Рустам Танкаев.

Западных обывателей уже долгие годы обрабатывают зеленой идеологией. И, главное, убеждают, что переход на солнце и ветер как на основные источники генерации вполне возможен. Однако научные исследования говорят обратное. В конце 2021 года в журнале Nature вышла статья, авторы которой изучили реальное распределение солнечного света и ветров на планете за последние 30 лет с почасовой точностью, а потом сравнили эти данные с потреблением электроэнергии в 42 странах за такой же период времени.

Для сторонников альтернативной энергетики картина получилась нерадостная. Например, гигантские солнечные фермы, по модельным расчетам, не смогут обеспечить бесперебойную генерацию энергии даже в Алжире и Египте, то есть в странах с огромными площадями пустынь. Как ни странно, но и здесь Солнце иногда скрывается за облаками.

Та же история и с ветром. В среднем по планете ветряки простаивают примерно пятую часть всего времени в году. Чем это чревато, мы хорошо помним по осени прошлого года, когда Европа столкнулась с энергетическим кризисом на фоне штиля в Северном море.

Логика "где-то всегда будет дуть ветер или светить солнце" не работает. Выход один: часть полученной энергии нужно накапливать в хранилищах на случай приостановки генерации.

Для накопления электроэнергии, которая вырабатывается с помощью ветровой генерации, необходимы огромные литиевые батареи. На данный момент один из лучших накопителей подобного типа Tesla Megapack. Его емкость — три мегаватт-час. Однако инновационное хранилище по энергоэффективности полностью проигрывает обыкновенной куче угля. Объясним это на простом примере. В феврале этого года на Барнаульской ТЭЦ-2 (это далеко не самая мощная угольная станция России) хранилось 116 тысяч тонн угля. При сжигании такого объема топлива можно получить 300 тысяч мегаватт-часов. То есть простой склад с углем на среднестатистической российской ТЭЦ справляется с задачей, для выполнения которой потребовалось бы построить 100 тысяч Tesla Megapack.

Для справки, один Tesla Megapack стоит миллион долларов. И это еще недорого по меркам литиевых накопителей. Несложно посчитать: 100 тысяч таких аккумуляторов обойдутся в 100 миллиардов долларов. И вот еще один любопытный расчет: если перевести всю энергосистему США на альтернативные источники, то для страховки от блэкаута потребовались бы емкости в 5 миллиардов киловатт-часов. Это 1 700 000 Tesla Megapack ценой почти в два триллиона долларов.

Не забываем, что литиевые батареи не вечны и рассчитаны на ограниченное число циклов. Значит, их придется регулярно менять, а еще и утилизировать. Это тоже огромные затраты. К слову, мы неслучайно сравнивали ветровую генерацию именно с угольной. Похоже, многие давно вынесли вопрос выбросов СО2 за скобки. В ближайшей перспективе азиатские страны запланировали построить сотни угольных станций суммарной мощностью 300 гигаватт. Среди них и Япония, в которой еще недавно так много говорили о безуглеродном будущем планеты.

Про уголь вспомнили и в Европе. В той же Германии громко анонсировали строительство новых ветряков, а вот новость про то, что ФРГ может вернуть в строй угольные электростанции в случае нехватки газа, прошла незамеченной.