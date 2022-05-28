Киев отдает преступные приказы, военные деморализованы

Как сообщили в Минобороны, российская авиация за сутки сбила два украинских самолета Су-25 в Херсонской и Харьковской областях. А в Запорожской области российская ПВО сбила вертолет ВСУ. Еще в российском военном ведомстве сегодня показали, как наши десантники в ходе спецоперации захватили опорный пункт украинской армии.

Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" наносят удары по украинским подразделениям. Иногда приходится идти на сверхмалых высотах – не выше 5 метров от земли. На этих вертолетах установлен специальный комплекс обороны. Он отслеживает пуски ракет и позволяет уберечь экипажи и боевые машины

А это десантники при поддержке артиллерии подавили сопротивление опорного пункта ВСУ и вынудили украинских боевиков бросить позиции. А потом удержали занятую высоту. Националисты попытались атаковать при поддержке бронетехники, но потерпели поражение.

Армия России уничтожила еще свыше 800 военных объектов Украины. В том числе батареи "Градов", склады боеприпасов, скопления живой силы и боевой техники ВСУ.

Также сбиты два украинских штурмовика Су-25 и вертолет Ми-8. Уничтожены 18 беспилотников, в том числе "Байрактары".

Союзные силы освободили еще один город Донбасса

"В результате совместных действий подразделений Народной милиции Донецкой народной республики и российских Вооруженных сил полностью освобожден от украинских националистов город Красный Лиман. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в населенном пункте Бахмут были уничтожены: передовой пункт управления 30-й механизированной бригады ВСУ и пункт управления бригады территориальной обороны в населенном пункте Соледар", – сообщил Игорь Конашенков официальный представитель Минобороны РФ.

Не считаясь с потерями, украинское командование бросает в бой все больше неподготовленных солдат. Многие добровольно складывают оружие.

- Сказали или сюда, или тюрьма. Продажные. Нас кинули как мясо. Хочешь – не хочешь.

Подразделения ВСУ деморализованы. Обвиняют киевское командование в некомпетентности и преступных приказах. Утверждают, что Зеленский заставляет воевать, не обращая внимания на потери. От отчаяния 46-й батальон ВСУ записал обращение к украинцам.

- Вот с таким вооружением против танков и минометов. И "Градов". Не знали, куда и на что мы идем. Боеприпасов у нас не было, кроме патронов. По 6 рожков максимум.

Зеленский назвал ситуацию тяжелой для ВСУ, но вести переговоры о мире по-прежнему не желает. Заявил, киевские власти будут и дальше атаковать Донбасс.

При этом сам президент Украины уже вывез семью за границу. А страну фактически готов сдать под управление Польши, отмечают эксперты. Верховная рада готовится принять закон об особом правовом статусе поляков. Они смогут возглавить госорганы, местные администрации и суды, получат доступ к секретным данным, более того, на Украине будет работать польская полиция. Зеленский пытается любой ценой удержаться у власти. По сути, речь идет об очередной сдаче украинского суверенитета. Как это было сто лет назад, когда украинские националисты призвали в Киев польские войска.

"На самом деле, это уже публичное анонсирование амбиций Польши. Она всегда говорила, что Львов – это польский город. Что территория Западной Украины – это польская земля. А всей остальной Украиной они с удовольствием управляют, как когда-то уже управляли. Поляки этого не скрывают. С одной стороны, поляки абсолютно не против получить украинских крепостных. С другой стороны, им не нужны украинские беженцы", – считает Олег Ногинский политолог, эксперт Научного центра евразийской интеграции.

Тем временем на освобожденных территориях жизнь постепенно налаживается. В порт Мариуполя после разминирования вошел первый гражданский корабль – сухогруз водоизмещением 3000 тонн. Безопасность акватории обеспечивает российский военный флот.