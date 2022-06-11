Четко, своевременно, быстро: ВС РФ выполняют задачи спецоперации

Российские системы ПВО за сутки сбили еще три украинских военных самолета: два из них – в Николаевской области, еще один – под Харьковом. Кроме того, наши летчики уничтожили пункт дислокации иностранных наемников. Последние данные о ходе специальной операции на Украине – в предлагаемом репортаже.

300 или даже 400 украинских боевиков заблокированы на заводе "Азот" в Северодонецке. Больше всего их – возле первой проходной химкомбината. И там же около полутысячи гражданских, которые прятались от обстрелов в бомбоубежище, а сейчас, по сути, в заложниках.

"Боевики пытаются выдвигать требования дать им возможность выхода с территории химкомбината вместе с заложниками и обеспечить коридор для перехода в Лисичанск. Такие требования неприемлемы и обсуждаться не будут", – заявил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.

По данным посла ЛНР, на заводе могут быть еще гражданские. С боевиками идут переговоры, цель – прежде всего вывести мирных граждан. Если боевики отпустят заложников и сдадутся в плен без сопротивления, им гарантируют жизнь и обращение согласно всем нормам международного права. Ситуация на "Азоте" практически такая же, как на "Азовстали". Так же заложники – "живой щит", так же националисты отказываются выходить. Но "Азов"-то в итоге сдался – а их было не 400, а в шесть раз больше. Международные организации подтвердили: обращение с пленными достойное.

"Все они знают и про "Азовсталь", и так далее. Их требования – это ну просто так попытка набить себе цену. Для тех, у кого цены уже давно нет. Они требовать могут все, что угодно, но им надо в двух словах объяснить, что либо вы сдаетесь добровольно и отпускаете заложников, или, ребята, в плен вас брать не будут", – прокомментировал ситуацию военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

На передовой Киев бросает в бой тысячи неподготовленных солдат. Сами они жалуются в Сети, что их отправляют на бойню. Даже офис Зеленского признал: ежедневно гибнет до 200 украинских военных. А по неофициальным данным, потери ВСУ выше в несколько раз.

И понятно, что украинцы пытаются избежать призыва. Сотрудники военкоматов ловят мужчин от 18 до 60 лет где придется. Повестки раздают, например, у бассейна. Электронная петиция на сайте президента с просьбой отменить запрет на выезд из страны мужчин боеспособного возраста набрала около 30 тысяч голосов. И вот на нее ответ Зеленского: никаких послаблений. "Отмена ограничений – только после завершения военного положения", – указал он. А об этом и речи нет.

Так бьет "Акация" – свежее видео российского Минобороны. Дивизион самоходных артиллерийских установок получил координаты цели с беспилотника, занял огневые позиции и нанес удар по объектам ВСУ.

"Выполняем боевые задачи четко, своевременно, быстро. Как мы говорим, "попадаем в цель", – заявил офицер Вооруженных сил РФ Максим.

Вот данные Минобороны: за сутки высокоточными ракетами поражены девять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ; пять огневых позиций реактивных систем залпового огня. При этом украинцы из РСЗО бьют по жилым кварталам городов. Перехвачены снаряды в районах Долгенькое, Сухая Каменка и Малая Камышеваха.

Если повреждения получают наши боевые машины, их быстро возвращают в строй ремонтники Западного военного округа. Работают в полевых условиях, день и ночь, соблюдая, естественно, маскировку. Они знают в этой технике, и гусеничной, и колесной, буквально каждый винтик. Например, "Солнцепек" с поврежденным двигателем через сутки вернули на передовую.

Российские силы уничтожили еще зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Миньковки в ДНР и ударили по наемникам в Харьковской области.

"В районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников", – проинформировал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Такие удары здорово деморализуют противника. Можно напомнить, как побежали в Польшу "охотники за головами" после прилета "Калибров" по Яворовскому полигону подо Львовом. Так же наши ПВО продолжают "щелкать" украинские беспилотники: за сутки сбито 12 штук. Но главное – ВСУ потеряли еще два Мига и один Су.

"Российскими средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбиты: два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области и один Су-25 в районе Александровки Харьковской области", – продолжил официальный представитель Минобороны РФ.

А российская авиация за сутки уничтожила более 170 националистов, пять танков, шесть орудий полевой артиллерии и целый склад боеприпасов в районе Краснополья в ДНР. Ракетными войсками и артиллерией уничтожено более 300 украинских боевиков. Спецоперация продолжается.