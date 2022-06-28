Украинская армия несет критические потери в ходе специальной военной операции Вооруженных силы РФ на Украине. Как рассказал во вторник представитель Минобороны России Игорь Конашенков, в Харькове российская авиация атаковала место расположения нацистского формирования "Азов", а в Харьковской области – одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады. В результате уничтожены более ста украинских военнослужащих, иностранных наемников, а также до 15 единиц танков, бронемашин и автомобилей. По словам Конашенкова, действия российских войск и армий Донецкой и Луганской народных республик носят успешный характер.

По данным Минобороны РФ, в украинской армии участились случаи открытия "дружественного огня". К этому приводят недостаточная обученность недавно мобилизованных украинцев, а также слабая подготовка наемников. Так, минометному обстрелу со стороны своих сослуживцев подверглись новобранцы, прибывшие на доукомплектование 97-го батальона 60-й пехотной бригады. В 28-й механизированной бригаде ВСУ иностранные наемники расстреляли разведывательную группу этой бригады. Убиты четыре украинских военнослужащих.

Российская амия продолжает уничтожать военные цени на Украине с помощью высокоточного оружия. 27 июня в Кременчуге ракетами уничтожен склад с оружием и боеприпасами, поставленными на Украину западными союзниками. В результате детонации боеприпасов загорелся расположенный рядом неработающий торговый центр.

Также ВКС России за сутки уничтожены два пункта управления ВСУ, живая сила и военная техника в 28 районах на Луганском и Донецком направлениях.

Российскими средствами ПВО за сутки сбиты три самолета Су-25 и один вертолет Ми-8 Украины в районе населенного пункта Первомайское. Также уничтожены девять украинских БПЛА.

Также ПВО перехватила семь украинских баллистических х ракет "Точка-У" в Луганской Народной Республике и десять реактивных снарядов в Донецкой Народной Республике.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 218 самолетов, 133 вертолета, 1382 беспилотных летательных аппарата, 350 зенитных ракетных комплексов, 3837 танков и других боевых бронированных машин, 690 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3037 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3889 единиц специальной военной автомобильной техники.