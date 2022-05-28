В России пообещали достойно ответить на поставки РСЗО Украине

Если американские ракеты, которые Штаты собираются поставить Украине, упадут на российскую территорию, то ответ будет адекватным. Об этом сообщил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Накануне власти США одобрили поставку РСЗО киевскому режиму, напоминает РИА Новости. Американские СМИ пишут о вооружении способном бить гораздо дальше, чем все имеющиеся у ВСУ системы огня.

Сергей Цеков отметил, что непродуманное накачивание Украины дальнобойным вооружением, типа HIMARS, только усилит конфликт. Вместо мирных переговоров противник получит адекватный ответ. И отсидеться за океаном не получится, подчеркнул политик. "То, что США задумали, оно не только против России, но и против Европы", – добавил Цеков.