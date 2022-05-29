Перечислены принципиальные отличия "Сармата" от "Воеводы"

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев рассказал, чем межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" отличается от ракетного комплекса "Воевода". По его словам, первая система будет нести гиперзвуковые и крылатые боевые блоки большого класса мощности.

Каракаев обратил внимание на то, что полезная нагрузка на "Сармате" представляет собой большой спектр боевого оснащения. "Много абсолютно разных вариантов, в отличие от ракетного комплекса "Воевода", — отметил командующий Ракетными войсками стратегического назначения в эфире одного из федеральных каналов.

"Сармат" также отличается от "Воеводы" тем, что имеет укороченный активный участок траектории. Также баллистическая ракета обладает защищенностью с точки зрения применяемых материалов как для самой ракеты, так и для шахтных пусковых установок. "И таких отличий можно много и много перечислять", — подчеркнул Сергей Каракаев.

В Ракетных войсках стратегического назначения также пояснили, что инфраструктура, созданная для "Воеводы", дорабатывается и используется для комплекса "Сармат".

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета способна уничтожить половину берега того континента, который не понравится России.