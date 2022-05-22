Может летать через любой из полюсов: в РВСН рассказали о возможностях "Сармата"

Российская баллистическая ракета "Сармат" может летать как через Северный, так и через Южный полюс, рассказал командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. При этом траектория через Южный полюс не защищена, подчеркнул военный.

Каракаев рассказал, что для "Сармата" возможны и другие траектории – с точки зрения выхода в космос.

Перехватить эту ракету невозможно, и вряд ли станет возможным в ближайшем будущем, передает РИА Новости. "Сармат", как ожидается, простоит на вооружении России еще пятьдесят лет. Характеристики баллистической ракеты и ее надежность позволяют это.

Также командующий РВСН сравнил "Сармат" с прямым мечом и напомнил, что в истории этот вид холодного оружия наводил страх. Он также отметил, что "Сармат" можно назвать "мечом возмездия".

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