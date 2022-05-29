Макрона и Шольца высмеяли за просьбы к Путину

Читатели французской газеты Le Figaro назвали нереалистичными предложения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца, с которыми те обратились к президенту РФ Владимиру Путину в ходе телефонного разговора 28 мая. Оно попросили освободить сдавшихся в плен 2500 бойцов с завода "Азовсталь", помочь с экспортом зерна и объявить перемирие. Французы отнеслись к этим инициативам с сарказмом.

"Шольц выглядит немного растерянным. Макрон закатывает глаза. Путин смотрит на них слегка насмешливо", – описал происходящее один из читателей Le Figaro.

"Пустые слова, оторванные от реальности. Вот что предлагают наши лидеры", – отметил другой.

"Путин победил. Бесконечные санкции против России. А теперь звонят Путину с просьбой дать им каши!!!!" – ехидно прокомментировал ситуацию еще один читатель.

По мнению некоторых пользователей, о перемирии пора просить президенту Украины Владимиру Зеленскому, так как "Киев проигрывает".

В ходе состоявшегося накануне телефонного разговора Путин подробно рассказал Макрону и Шольцу о ходе военной спецоперации на Украине, восстановлении мирной жизни на освобожденных территориях Донбасса и о "заморозке" переговорного процесса по инициативе Киева. Обсуждались также проблемы с обеспечением продовольствием в мире.

После этого разговора пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры трех стран договорились продолжать общение по телефону. Об очной встрече речь пока не идет.