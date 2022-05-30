В МВД Украины предложили выпускать мужчин из страны за деньги

Украинские власти предлагают выпускать из страны мужчин призывного возраста за деньги. Такое предложение озвучил Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.

"Относительно выезда мужчин за границу. Да, увы, война надолго. И нам надо будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат. Но вопрос выезда – это не о том, что нужно запретить или разрешить. Это вопрос – как выезжать? – написал чиновник в Telegram. – Я предлагаю сделать страховой взнос, например, три-пять тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес".

По его словам, полный запрет на выезд вредит стране больше, чем отъезд граждан за границу. Андрусив отметил, что украинцы, выезжавшие за рубеж на заработки, "много лет спасали экономику" страны, и сейчас "это особенно важно".

Ранее Верховная рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 23 августа. Указ о мобилизации действует в стране с 24 февраля, с момента, когда Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

30 мая стало известно, что экс-президент Украины, который неоднократно пытался покинуть страну, наконец смог выехать, чтобы попасть на конгресс и саммит Европейской народной партии.