Порошенко выехал за границу с третьей попытки

Экс-президент Украины Петр Порошенко намерен предпринять третью попытку покинуть страну.

В обращении к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на своей странице в Facebook (запрещена в РФ) (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta (запрещена в РФ), признанной в РФ экстремистской) Порошенко заверил, что ему нужно попасть на Конгресс и Саммит Европейской народной партии.

Бывший глава Украины сообщил, что у него есть командировка, которая оформлена и подписана главой Верховной рады.

"После того как абсолютно незаконно была сорвана моя поездка в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, надеюсь, что выводы сделаны, и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам", – пишет Порошенко.

Как сообщалось, в пятницу, 27 мая Порошенко пытался выехать из страны для участия в Парламентской Ассамблее НАТО, но пограничники его не пропустили. На следующий день экс-президент предпринял новую попытку, но ему снова было отказано в выезде.

Порошенко – фигурант уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 гг. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации", по которым ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Согласно последним данным, Порошенко все же удалось с третьей попытки пересечь границу Украины. Об этом сообщил депутат от его партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев.