Депутат Рады: Петру Порошенко не удалось покинуть Украину

Депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что бывшего президента Украины не выпустили из страны. Ранее сообщалось, что Порошенко на личном автомобиле пытался выехать в Польшу через погранпункт "Рава-Русская". Кадры с места событий размещены на медиаплатформе "Смотрим".

"Европейская солидарность" – партия Порошенко. Геращенко рассказала, что на днях партией были анонсированы заграничные командировки экс-президента. Так, он должен был присутствовать в Парламентской ассамблее НАТО в составе официальной делегации. Также, по словам депутата, Порошенко пригласили выступить на саммите Европейской народной партии. Глава Рады Руслан Стефанчук имеет все соответствующие документы, сообщила Геращенко. Однако Порошенко все равно не выпустили – безо всяких объяснений.

Экс-президента на Украине обвиняют в коррупции и государственной измене.