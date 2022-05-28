Порошенко подвел QR-код

Бывший президент Украины Петр Порошенко не смог покинуть территорию страны из-за того, что у него не считывался QR-код. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание "Украинская правда".

Напомним, накануне сотрудники погранслужбы на пропускном пункте "Рава-Русская" "развернули" главу партии "Европейская солидарность", который прибыл на личном автомобиле Range Rover, чтобы выехать в Польшу. Позже появилась информация, что Порошенко должен был присутствовать в Литве на Парламентской ассамблее НАТО в составе официальной делегации.

По данным издания, на границе у экс-президента не считывался QR-код, который прилагался к копии распоряжения председателя Верховной Рады о командировке постоянной делегации.

Сегодня Порошенко предпринял вторую попытку покинуть Украину через тот же пункт пропуска, однако, по данным издания "Страна.ua", его автомобиль остановили патрульные при попытке объехать очередь по полосе встречного движения.

Добавим, что на Украине Порошенко обвиняют в коррупции и госизмене.