В Подмосковье могут отменить оплату наличными на транспорте

Оплату общественного транспорта в Подмосковье хотят сделать полностью безналичной. Соответствующий законопроект Мособлдума рассмотрит на заседании 2 июня.

Председатель областной думы Игорь Брынцалов пояснил, что оплата наличными задерживает посадку пассажиров. Кроме того, водители могут заниматься отсчетом сдачи уже в движении. В 2021 году зафиксировано 7 тысяч подобных нарушений.

Отказ от наличности позволит сэкономить время на остановке и сделает движение безопаснее, заявили в пресс-службе Мособлдумы. Тем более, что, по статистике, всего 20% пассажиров оплачивают поездки наличными, пишет агентство ТАСС.