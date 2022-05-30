Регионам направят более 1 млрд рублей на модернизацию медучреждений

Более 1 миллиарда рублей выделит правительство России на модернизацию медицинских учреждений первичного звена в 23 регионах страны. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 30 мая, на совещании со своими заместителями.

Михаил Мишустин отметил, что кабмин вместе с властями регионов реализует масштабную программу модернизации первичного звена здравоохранения. Цель этой работы – привести больницы и поликлиники в достойное состояние.

"На эти цели выделим свыше 1 млрд рублей 23 российским субъектам, что позволит закупить более 2 тыс. единиц медицинского оборудования для "первички", в их числе рентгеновские аппараты, аппараты УЗИ, электрокардиографы и другая техника, в зависимости от потребности региона", – сказал он.

Премьер уточнил, что на выделенные средства планируется приобретение автомобилей для медицинских организаций. Также деньги пойдут на возведение более 20 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Как добавил Мишустин, часть федерального финансирования поможет капитально отремонтировать две поликлиники – в Рязанской и Тамбовской областях, а в Иркутской – построить детскую поликлинику.

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