Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Сочи

30 мая в шести километрах от берега в Адлерском районе Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, инфраструктура осталась целой, погибших и пострадавших при происшествии нет. Так, эпицентр находился в 6 километрах от береговой линии в акватории Черного моря на глубине 10 километров.

Уточняется, что работа всех объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения продолжается в штатном режиме.

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