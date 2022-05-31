WP: США могут поставлять Киеву РСЗО, но без дальнобойных ракет

США могут поставить системы залпового огня Киеву, но без дальнобойных ракет. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в Белом доме.

Эти утечки из администрации Байдена произошли уже после того, как американский президент сам однозначно ответил на вопрос журналистов о том, что Украина не получит боеприпасов с большим радиусом действия. Байден подчеркнул: США не планируют поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по России.

Эти комментарии последовали после того, как сразу несколько влиятельных американских изданий (в том числе, и газета The Washington Post) сообщили, что Вашингтон уже на этой неделе намерен объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи.

Пресса писала, что администрация Байдена якобы одобрила поставки ракетных систем залпового огня. Они могут поражать цели на гораздо большей дальности, чем те артиллерийские установки, которые есть сейчас в распоряжении ВСУ. Теперь получается, что Украина, если и получит новые системы, то лишь с боеприпасами ограниченной дальности.