Блинкен: Киев заверил, что не будет наносить удары по РФ

Киев заверил США, что не будет использовать американские ракетные системы залпового огня для нанесения ударов по территории России. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, в Вашингтоне этим заявлениям верят.

"Что касается поставляемых Украине оружейных систем, украинская сторона заверила нас в том, что они не будут использованы для нанесения ударов по целям на российской территории​​​", – цитирует Блинкена РИА Новости.

По мнению госсекретаря, боевые действия на Украине затянутся на долгие месяцы.

"Мы будем принимать меры с целью обеспечения того, чтобы Украина имела средства для самозащиты, а также максимально возможно сильную позицию на каждом этапе этого пути (переговоров с Россией – ред.), – продолжил Блинкен. – Мы анализировали, что, по нашему мнению, необходимо сделать Украине для эффективной самозащиты. И, конечно, это корректировалось в ходе нынешней агрессии".

Ранее в Белом доме сообщили, что США в ближайшее время объявят о выделении Украине очередного пакета военной помощи стоимостью около 700 миллионов долларов. В него будут включены в том числе современные ракетные системы дальностью поражения до 80 километров.

1 июня ситуацию с поставками американского оружия Украине прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Россия не верит обещаниям Киева не использовать американские РСЗО для ударов по объектам на российской территории. Песков подчеркнул: чтобы верить этим словам, нужно иметь "опыт случаев, когда данные обещания сдерживались".

В российском МИДе также высказались о поставках американского вооружения Украине. Замглавы ведомства Сергей Рябков отметил, что любые поставки оружия Киеву увеличивают риск прямого столкновения России и США.