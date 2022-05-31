Путин поддержал предложение о присвоении звания Героя России лейтенанту Цыдыпову

В ходе встречи, которая проходила в формате видеоконференции, президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу о присвоении звания Героя России лейтенанту Балдану Цыдыпову из Бурятии, отличившемуся во время спецоперации на Украине.

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал президенту, что при внезапном нападении на колонну Цыдыпов развернул свой БТР и подбил технику противника, таким образом он спас 150 своих товарищей. Сам лейтенант получил тяжелые ранения, Минобороны представило его к званию Героя России.

"Владимир Владимирович, прошу поддержать представление Минобороны о присвоении ему звания Героя России", – обратился Цыденов к главе государства.

"Поддерживаю", – отреагировал на это Путин.

О начале спецоперации России на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее целью глава государства назвал освобождение жителей республик Донбасса, 8 лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.