Путин подписал указ о присвоении звания Героев России двум генералам

Званий удостоились генерал-майор Эседулла Абачев и генерал-полковник Александр Лапин. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание героя Российской Федерации Абачеву Эседулле Абдулмуминовичу – генерал-майору и Лапину Александру Павловичу – генерал-полковнику", – указано в документе​​​.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину об успешном завершении операции по освобождению Луганской народной республики. Глава Минобороны предложил присвоить генералам звание Героев России.

Президент РФ согласился с предложением и распорядился представить к госнаградам других военнослужащих, отличившихся в ходе спецоперации.