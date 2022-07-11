Гвардейскими стали еще две бригады

Президентом России Владимиром Путиным подписан указ о присвоении почетного наименования "гвардейская" второй отдельной ордена Жукова бригаде специального назначения и 17-й бригаде армейской авиации.

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"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю присвоить 17-й бригаде армейской авиации почетное наименование "гвардейская", – говорится в документе​​​.

Глава государства подписал аналогичный указ о наименовании гвардейской второй отдельной ордена Жукова бригады специального назначения.