Лоукостер "Победа" переходит на отечественную систему бронирования

Авиакомпания "Победа" переходит на новую систему бронирования билетов. В этой связи их продажа будет закрыта с 20:00 31 мая по 1 июня. В это время будут проводиться технические работы.

"Функции бронирования билетов и дополнительных услуг, а также онлайн-регистрация будут восстановлены на сайте pobeda.aero 1 июня, – сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. – Для наших клиентов мы сделали временно бесплатным кол-центр для решения оперативных вопросов по бронированиям".

Ранее сообщалось, что американская Navitare уведомила "Победу" об отключении от своей системы бронирования. В корпорации Ростех заявили, что готовы перевести российский лоукостер на отечественную систему "Леонардо". Там заверили, что к коллапсу это не приведет.

Российской системой пользуются более 50 авиакомпаний, в том числе Red Wings, "Ямал" и "Ютэйр". Ожидается, что вскоре к ней подключатся компании группы "Аэрофлот".