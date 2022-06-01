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Ситуация в Донбассе 1 час назад

01 июня 2022 04:49

Корнилов: западные СМИ ни слова не написали об обстрелах Донецка

Западные СМИ занимают однобокую позицию при освещении российской спецоперации на Украине. Об этом в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" рассказал политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов (полные выпуски программ и отдельные эпизоды вы можете найти на медиаплатформе "Смотрим").

"Я посмотрел западные СМИ, что они напишут о варварских обстрелах Донецка. Ни слова об этом у них", – отметил эксперт.

Он считает, что обстрел ВСУ школ в центре города был не случаен. Корнилов сравнил эти обстрелы с тактикой террора.

Эксперт отметил, что при этом западные СМИ занимаются героизацией "азовцев" и не пишут об их нацистской идеологии.

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