Корнилов: западные СМИ попали в ловушку после сдачи в плен "азовцев"

Позорная сдача в плен нацистов с "Азовстали" в Мариуполе – это самый желаемый финал из всех. Об этом в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" заявил политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов (полные выпуски программ и отдельные эпизоды вы можете найти на медиаплатформе "Смотрим").

Он отметил, что западные СМИ стараются избегать сообщать о плене, а используют слово "эвакуация". При том, что они до этого называли "Азовсталь" украинским Сталинградом.

"Фразу "украинский Сталинград" первым забросил Зеленский. Потом подхватили западные СМИ. Теперь они попали в логическую ловушку, так как этот Сталинград сдали", – пояснил эксперт.

Он сравнил такую ситуацию с Великой Отечественной войной, когда в 1943 году фашистские издания избегали сообщать о капитуляции немецкой армии в Сталинграде в 1943 году.

"Для украинской пропаганды – это блестящая операция по эвакуации и выполнение приказа о сохранении жизни бойцов", – сказал Корнилов.

Он призвал всех украинских военных проводить такие же "блестящие операции по эвакуации" со сдачей оружия.

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