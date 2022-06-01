На Урале конь затоптал мужчину

В Верхней Салде на улице Урицкого на мужчину напал конь. Животное сбило мужчину с ног и начало затаптывать копытами.

Как пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на главу пресс-службы Свердловского главка МВД, спугнула агрессивного коня проходящая мимо женщина. Мужчина получил серьезные травмы и сейчас находится в реанимации.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются возможные очевидцы случившегося. Проверку проводит служба участковых уполномоченных.

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