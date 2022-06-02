Небензя: Запад не обращает внимания на преступления Киева

Запад игнорирует совершенные с 2014 года многочисленные преступления киевского режима, пришедшего к власти в результате кровавого переворота. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН российский постпред Василий Небензя. Российский дипломат подчеркнул, что забвению предано дело "неизвестных снайперов", которые методично расстреливали как протестующих на Майдане, так и силовиков.

Подобный сценарий мы видели и во многих других "цветных революциях", отметил Небензя. Василий Небензя призвал Запад осудить собственные военные авантюры и начать выплату компенсаций пострадавшим от них странам.

"Хотите осудить агрессию – начните с себя, – дал совет российский постпред при ООН. – Покажите миру пример осуждения своих военных авантюр и незаконных экономических рестрикций, кровавых колониальных и неоколониальных войн, геноцида и ограбления коренных народов. Начните выплату пострадавшим странам и народам компенсации. Такой шаг действительно мог бы приблизить наступление более справедливого миропорядка, в котором уже не было бы места чьей-либо самопровозглашенной "исключительности".

Постпред России при Организации Объединенных Наций подчеркнул, что Запад, наводняя Украину оружием якобы для укрепления ее потенциала и возможностей для отпора России, совершает очередное военное преступление.

"Ведь украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все восемь лет, убивая женщин, стариков и детей", – отметил Небензя.

Выступление Василия Небензи в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".