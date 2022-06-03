Одинокий дрон от Латвии и "Адский огонь" от США: какое оружие может получить Киев?

Посол США на Украине Бриджит Бринк объявила, что командование ВСУ будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов, наносимых при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS. Их Вашингтон планирует передать Киеву в ближайшее время.

Ранее Соединенные Штаты заявили о согласовании поставок систем только при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории России. И даже Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование.

Сколько бы в украинской армии ни шутили над тем, что воевать приходится пулеметами Максима, – те, кто отказывается выполнять приказы, именно на устаревшее оружие жалуется едва ли не в первую очередь.

Но помощь с Запада все еще приходит. Со словаками Киев договорился о поставках восьми самоходных гаубиц Zuzana 2. Установка с орудием калибром 155 мм бьет на 41 километр. Польша в добавок к 18 самоходным гаубицам КРАБ передаст соседям еще около 60 таких артиллерийских систем. Технические характеристики похожие – калибр 155 мм, может развить скорость до 67 километров и ударить на 40 километров. Кадрами поставок польского вооружения украинцы делятся в соцсетях.

Великобритания просит у США разрешения перенаправить на Украину американские реактивные системы залпового огня. M270 MLRS способна поражать цели на расстоянии 80 километров.

Литве в техническом плане гордиться нечем, а потому в стране собрали деньги на покупку одного Bayraktar. Компания-производитель акцию оценила и решила предоставить беспилотник бесплатно. На собранные литовцами деньги дрон оснастят, а оставшуюся сумму направят также на Украину.

Честнее других оказались власти Грузии. Депутат Алеко Элисашвили предложил отдать Украине оружие советского производства и сразу объяснил выгоду – так, наконец, получится модернизировать свои вооруженные силы. "Польша предоставляет советское оружие, столь знакомое для Украины, взамен получает эффективное вооружение современных стандартов от США, Великобритании и Германии. Мы тоже можем это сделать, избавиться от советского лома и обменять на эффективное вооружение", – заявил грузинский законодатель.

Америка в рамках 11-го пакета военной помощи направит Киеву тысячу противотанковых ракет Javelin, четыре вертолета Ми-17, 15 бронеавтомобилей и другую военную технику.

Но куда важнее перспектива поставок реактивных систем залпового огня. Сообщается, что вскоре на Украине могут появиться системы повышенной дальности – М142 HIMARS. И прицельная дальность у них – до пятисот километров. Чтобы не вступать в военный конфликт с Москвой, Вашингтон взял с Киева обязательство не бить по России.

"Украинцы нас заверили в том, что они не будут использовать эти системы против целей на российской территории, – отметил Энтони Блинкен, государственный секретарь США. – Существует прочная доверительная связь между Украиной и Соединенными Штатами, а также с нашими союзниками и партнерами".

А агентство Rеuters сообщает, что США планируют продать Украине четыре разведывательно-ударных беспилотника MQ-1C Gray Eagle. Дрон "Серый орел" вполне можно оснастить ракетами Hellfire – "Адское пламя". По сути, это вооружение, которое раньше попадало под действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности – документа, уничтоженного все тем же Вашингтоном.

О том, что украинцы обещали не использовать американское оружие на российской территории, в тексте для New York Times заявил и президент Байден, но в Москве знают цену заверениям Вашингтона и Киева.

"Они действительно ищут поводы для какого-то объяснения, потому что без объяснения они сами становятся государством, которое совершает агрессию, поэтому они пытаются найти зацепки и какие-то поводы, которые преподносят собственной аудитории в качестве разъяснения собственной деятельности и политики", – напомнила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

Президент Украины Зеленский заявил, что Киев не намерен использовать дальнобойное оружие для ударов по России. Впрочем, в Киеве не скрывают, что считают объекты на территории России "легитимными целями". Соратник Зеленского по партии, нардеп Егор Чернев, было оговорился, что могут бить по России из тех же "Точек-У", а Вашингтону действительно дают обещание не направлять американские снаряды за пределы Украины. Но тут же добавил – тут как получится.

"Мы берем на себя определенные обязательства, но там как уж полетит ракета – никто не может гарантировать, – приводит слова Чернева медиаплатформа "Смотрим". – Поэтому мы берем на себя обязательства, но при этом понимаем, кто наш враг, где он находится и какие цели надо поражать".

О том, насколько "миролюбивы" страны НАТО к России, красноречиво высказалась постпред США при альянсе. Джулианн Смит заявила, что в новой концепции НАТО Россия будет названа главной угрозой и к такому решению организация пришла задолго до специальной военной операции России. "Еще до 24 февраля во всем альянсе было глубокое понимание того, что формулировки, касающиеся России с 2010 года, сильно устарели и нуждаются в существенном обновлении, а также должны отражать текущую обстановку", – подчеркнула она.

На фоне дружных заявлений о военной помощи Украине робко звучит предупреждение Интерпола. Глава международной уголовной полиции, опираясь на данные ведомства, заявил, что оружие, предназначенное Киеву, вызывает огромный интерес на черном рынке, причем на разных континентах. В Интерполе считают, что в руках преступников может оказаться даже тяжелое вооружение.