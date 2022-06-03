Песков прокомментировал санкции ЕС против жены и детей

В шестом пакете санкций ЕС, который был утвержден в пятницу, оказалась семья Дмитрия Пескова. Супруга пресс-секретаря президента Татьяна Навка и его старшие дети Елизавета и Николай удостоились от Европы персональных ограничений, сообщает РИА Новости.

Дмитрий Песков заявил, что это решение бесполезно оспаривать в суде, так как справедливого суда там уже нет. Все делается по приказу Вашингтона, Евросоюз в тренде, который задают из-за океана. Можно только сожалеть, что Европа вынуждена следовать за этим трендом, отметил Песков.