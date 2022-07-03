Ущерб себе ради подчинения Штатам: Песков о лидерах Европы

Пресс-секретарь президента РФ считает, что европейские лидеры имеют за своими плечами свои страны со своими интересами, и у них могут быть разные точки зрения: "Мы это очень хорошо фиксируем. Но также мы фиксируем, что, к сожалению, у них чаще всего не хватает сил и внутреннего суверенитета, чтобы руководствоваться только своими интересами".

Дмитрий Песков заявил ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (видео доступно на медиаплатформе "Смотрим"): "Иногда им приходится плестись даже в ущерб себе в фарватере вот этого мейнстрима коллективного Запада".

По словам замруководителя Администрации президента, они наносят ущерб себе и "тем людям, которые их избирают".

Кроме того, речь идет об ущербе всему миру. Половина человечества сейчас опасается голода из-за западных санкций. Хотя Россия, как и прежде, готова бесперебойно поставлять продукты, о чем неоднократно заявлял Владимир Путин.