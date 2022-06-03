Владимир Соловьев получил премию в спецноминации "I’ll be back"

Накануне в Москве была вручена Национальная премия интернет-контента. Номинантов выдвигали представители медиаиндустрии, а отбор осуществляло авторитетное жюри и экспертный совет.

В спецноминации "I’ll be back" был назван лучший журналист, "удаленный с YouTube по политическим мотивам, но восставший на других площадках". Им стал Владимир Соловьев.

"Самое важное, что мы говорим людям правду, а слово правды всегда найдет дорогу к сердцу слушателя и зрителя. Хотел бы сказать: "I’ll be back", но я никуда и не уходил", – прокомментировал свою победу в этой номинации ведущий ВГТРК.

Ранее сообщалось, что "за безоговорочный профессиональный героизм, продиктованный исключительно личным выбором" лауреатами в номинации "Сила в правде" стали военные корреспонденты нашего медиахолдинга Александр Сладков, Евгений Поддубный, Андрей Руденко и их коллеги из других СМИ, которые в последнее время работают в зоне проведения спецоперации России по освобождению республик Донбасса и ведут личные блоги.

Вручал премию первый зампред администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Владимир Соловьев – ведущий политических шоу на канале "Россия 1" и программы "Полный контакт" на радио "Вести ФМ", все выпуски которых доступны на платформе "Смотрим".